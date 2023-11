L’Enfumeur – Demasqué par Luc Apers ESPACE GERARD PHILIPE, 2 décembre 2023, PORT ST LOUIS DU RHONE.

Comment faire la différence entre mensonges et vérité, fiction et réalité ? Luc Apers est un expert dans ce domaine. Trompeur et malhonnête, mais avec élégance, il fait voir et croire des choses qui ne sont pas. Sa dextérité est-elle un prétexte utilisé pour cacher un vrai pouvoir magique ou bien n’est-ce qu’une arnaque ? L’Enfumeur dévoile la vérité et toute la vérité : il détourne l’attention, enfume les pensées et déconstruit les certitudes. Mais attention, car au moment où vous penserez tout comprendre, vous n’y comprendrez plus rien. Époustouflant par ses démonstrations magiques, Luc Apers signe un spectacle épatant à l’humour pince-sans-rire. « On ressort du spectacle doté d’une âme d’enfant, la tête pleine des émerveillements auxquels on vient d’assister. » Jean-Noël Grando, La Provence Conseillé à partir de 10 ans

ESPACE GERARD PHILIPE PORT ST LOUIS DU RHONE Avenue Gabriel Péri Bouches-du-Rhône

