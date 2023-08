Journées européennes du Patrimoine à Port-Sainte-Marie Port-Sainte-Marie, 16 septembre 2023, Port-Sainte-Marie.

Port-Sainte-Marie,Lot-et-Garonne

De nombreuses animations auront lieu dans cet ancien port sur la Garonne pour découvrir le riche patrimoine culturel et fluvial de Port Sainte Marie, son histoire qui remonte à l’ère romaine, en passant par les Templiers, les négociations politiques et conjugales d’Henri IV, et encore bien d’autres anecdotes. Randos découvertes autour du village, expositions et des visites guidées vous attendent sur ces deux jours, avec, à midi, un apéritif offert par la municipalité à tous les participants et visiteurs! Venez découvrir cette année l’histoire de la Garonne avec l’exposition MIGADO et célébrer le fleuve lors d’un concert des Ans Chantés dans la majestueuse église Notre-Dame!.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

Port-Sainte-Marie 47130 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Numerous events will take place in this ancient port on the Garonne to discover Port Sainte Marie’s rich cultural and river heritage, its history dating back to Roman times, the Templars, Henri IV’s political and marital negotiations, and many other anecdotes. Discovery hikes around the village, exhibitions and guided tours await you over the two days, with an aperitif offered by the municipality to all participants and visitors at midday! This year, discover the history of the Garonne with the MIGADO exhibition, and celebrate the river with a concert by Les Ans Chantés in the majestic Notre-Dame church!

Este antiguo puerto del Garona será el escenario de numerosos actos que le permitirán descubrir el rico patrimonio cultural y fluvial de Port Sainte Marie, su historia que se remonta a la época romana, los Templarios, las negociaciones políticas y matrimoniales de Enrique IV, y muchas otras anécdotas. Paseos para descubrir el pueblo, exposiciones y visitas guiadas le esperan durante los dos días, con un aperitivo ofrecido por el ayuntamiento a todos los participantes y visitantes a mediodía Este año, venga a descubrir la historia del Garona con la exposición MIGADO y celebre el río con un concierto de Les Ans Chantés en la majestuosa iglesia de Notre-Dame

In diesem alten Hafen an der Garonne finden zahlreiche Veranstaltungen statt, bei denen Sie das reiche Kultur- und Flusskulturerbe von Port Sainte Marie entdecken können. Die Geschichte des Ortes reicht bis zu den Römern, den Templern, den politischen und ehelichen Verhandlungen von Heinrich IV. und vielen anderen Anekdoten zurück. Entdeckungswanderungen rund um das Dorf, Ausstellungen und geführte Besichtigungen erwarten Sie an diesen beiden Tagen, wobei die Gemeinde allen Teilnehmern und Besuchern mittags einen Aperitif spendiert! Entdecken Sie dieses Jahr die Geschichte der Garonne mit der Ausstellung MIGADO und feiern Sie den Fluss mit einem Konzert der Ans Chantés in der majestätischen Kirche Notre-Dame!

