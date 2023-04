Election de Miss Pays des Bastides Gymnase de Mézières, 13 mai 2023, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt.

Après validation du comité régional Miss Aquitaine , l’association PFE ( Pays Foyen Événements ) va organiser la première élection de Miss Pays des Bastides le samedi 13 mai 2023 au gymnase de Mézières à Port ste Foy.

L’appel à candidatures est lancé !!!

Vous avez 18 ans , vous mesurez minimum 1,70m , n’hésitez pas , inscrivez-vous !

inscription sur : http://www.missaquitaine.fr.

Gymnase de Mézières

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



After validation of the regional committee Miss Aquitaine, the association PFE (Pays Foyen Events) will organize the first election of Miss Pays des Bastides on Saturday, May 13, 2023 at the gym Mézières in Port ste Foy.

The call for candidates is launched!

You are 18 years old, you measure minimum 1,70m, do not hesitate, register !

registration on : http://www.missaquitaine.fr

Tras la validación por el comité regional Miss Aquitania, la asociación PFE (Pays Foyen Événements) organizará la primera elección de Miss Pays des Bastides el sábado 13 de mayo de 2023 en el gimnasio Mézières de Port ste Foy.

¡La convocatoria de candidatas está lanzada!

Tienes 18 años, mides mínimo 1,70m, no lo dudes, ¡inscríbete!

inscripción en : http://www.missaquitaine.fr

Nach der Bestätigung durch das Regionalkomitee Miss Aquitaine wird der Verein PFE ( Pays Foyen Événements ) die erste Wahl der Miss Pays des Bastides am Samstag, den 13. Mai 2023, in der Turnhalle von Mézières in Port ste Foy organisieren.

Der Aufruf zur Einreichung von Bewerbungen ist gestartet!!!

Sie sind 18 Jahre alt und mindestens 1,70 m groß. Zögern Sie nicht und melden Sie sich an!

anmeldung unter: http://www.missaquitaine.fr

