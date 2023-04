Concours international « Je suis un petit auteur-illustrateur » 6, rue Notre Dame, 13 mai 2023, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt.

Les plus belles œuvres

» Des albums pour les enfants de 9 à 99 ans, créés par des enfants et des jeunes (6 à 26 ans) »

Exposition du 13 au 27 mai.

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-27 . .

6, rue Notre Dame Salle Marc Amanieux

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The most beautiful works

« Albums for children from 9 to 99 years old, created by children and young people (6 to 26 years old)

Exhibition from May 13 to 27

Las obras más bellas

» Álbumes para niños de 9 a 99 años, creados por niños y jóvenes (de 6 a 26 años)

Exposición del 13 al 27 de mayo

Die schönsten Werke

« Alben für Kinder von 9 bis 99 Jahren, die von Kindern und Jugendlichen (6 bis 26 Jahre) erstellt wurden »

Ausstellung vom 13. bis 27. Mai

Mise à jour le 2023-03-27 par OT du Pays Foyen