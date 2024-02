Port-Sainte-Foy accueille la Grande Randonnée vers Paris Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, lundi 11 mars 2024.

À l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la fédération française de la randonnée pédestre, labellisée « Terres de Jeux 2024 », et les relais départementaux dans nos clubs organisent depuis le 11 Janvier et jusqu’au 12 Mai 2024, LA GRANDE RANDONNÉE vers PARIS, qui est un rassemblement national. Le Club de Randonnée de Port-Sainte-Foy accueille pour 3 étapes les marcheurs partis de Pau et en route vers Paris.

Du 11 au 14 Mars, les marcheurs, les amateurs de randonnée mais aussi tous ceux qui le souhaitent sont invités à accompagner les ambassadeurs en route vers Paris.

Des animations seront proposées pendant ces 4 jours.

Rejoignez-nous!

Ces parcours sont ouverts à toutes et à tous. Informations et renseignements au 06 89 46 99 70 / 06 79 28 34 06.

Les transports et les navettes aux points de départ et d’arrivée ne sont pas pris en charge par le Club de randonnée.. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-11

fin : 2024-03-14

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Port-Sainte-Foy accueille la Grande Randonnée vers Paris Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt a été mis à jour le 2024-02-06 par OT du Pays Foyen