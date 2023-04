BALADE NATURE ET TRAITE DES CHEVRES Ferme de la Puillière, 16 août 2023, Port-Saint-Père.

Une balade familiale à travers la ferme, pour rencontrer les chèvres, les cochons et les chevaux dans les prés, explorer les champs, les marais observer les haies, la nature..

2023-08-16 à ; fin : 2023-08-16 17:30:00. .

Ferme de la Puillière Lieu-dit La Puillière

Port-Saint-Père 44710 Loire-Atlantique Pays de la Loire



A family walk through the farm, to meet the goats, pigs and horses in the meadows, explore the fields, observe the hedges, nature.

Un paseo en familia por la granja, para conocer a las cabras, los cerdos y los caballos en los prados, explorar los campos, las marismas observar los setos, la naturaleza.

Ein Familienspaziergang über den Bauernhof, um Ziegen, Schweine und Pferde auf den Wiesen zu treffen, Felder, Sümpfe zu erkunden, Hecken zu beobachten und die Natur zu erkunden.

