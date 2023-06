Voyage Imaginaire Port Saint-Michel 44740 Batz sur mer Batz sur mer, 30 juillet 2023, Batz sur mer.

Voyage Imaginaire Dimanche 30 juillet, 20h30 Port Saint-Michel 44740 Batz sur mer

Sur la plage, une scène posée sur le sable accueille les musiciens. Dès 20h30, le temps de deux lives, le public s’installe au bord de l’eau, contemple les paysages et se laisse absorber par les sonorités d’une voix rauque, une guitare et de vibrations électroniques… À la tombée de la nuit, le paysage magique du port Saint-Michel se révèle pour un instant unique offert aux spectateurs avec la scénographie « Hémisphères » par Territoires Imaginaires.



Geoffrey Le Goaziou (folk)

Avec son folk scintillant et minimaliste, Geoffrey Le Goaziou partage sa vision du monde dans un univers duveteux et tranquille. Inspirée par les grands espaces, le calme et la nostalgie, sa musique transmet l’émotion de l’instant. Avec pour seuls compagnons sa guitare et sa voix magnétique, Geoffrey invite aux souvenirs et à l’introspection dans des moments profondément intimistes, poétiques et lumineux.



Alaskam (électro)

L’album du musicien nantais est un appel à la réflexion intérieure qui décline ses titres sur fond de sonorités vaporeuses – vagues douces et relaxantes. Le trip-hop planant produit par Alaskam pousse plus loin le décrochage face au monde, ce fameux lâcher-prise mental vers lequel l’électro nous transporte. Un voyage spirituel dans un univers électronique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

