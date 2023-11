Démonstration de taille d’hiver sur arbres fruitiers Port Royal des Champs Magny-les-Hameaux Catégories d’Évènement: Magny-les-Hameaux

Yvelines Démonstration de taille d’hiver sur arbres fruitiers Port Royal des Champs Magny-les-Hameaux, 2 décembre 2023, Magny-les-Hameaux. Démonstration de taille d’hiver sur arbres fruitiers Samedi 2 décembre, 14h00 Port Royal des Champs Entrée et participation gratuite.

Inscription obligatoire à sur le lien framadate ci-dessous: Cet atelier de taille d’hiver sur arbres fruitiers sera animé par des arboriculteurs expérimentés par groupe. Ils vous accueillerons à partir de 13h45 pour démarrer la démonstration à 14h.

Un pot de fin de taille vous sera offert en toute convivialité.

Il est souhaitable d’amener gants et sécateur. Si vous souhaitez plus d’informations sur nos actions sur le site des Granges de Port Royal des champs, consulter notre site web en cliquant sur le lien ci-dessous.

https://amisdudehors.org/ Port Royal des Champs Les Granges de Port-Royal, 78114 Magny-les-Hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://framadate.org/vR7KchFUv8JvVDu8 »}] [{« link »: « https://amisdudehors.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T14:00:00+01:00 – 2023-12-02T17:00:00+01:00

2023-12-02T14:00:00+01:00 – 2023-12-02T17:00:00+01:00 verger taille arbres fruitiers Détails Catégories d’Évènement: Magny-les-Hameaux, Yvelines Autres Lieu Port Royal des Champs Adresse Les Granges de Port-Royal, 78114 Magny-les-Hameaux Ville Magny-les-Hameaux Departement Yvelines Lieu Ville Port Royal des Champs Magny-les-Hameaux latitude longitude 48.748018;2.017213

Port Royal des Champs Magny-les-Hameaux Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/magny-les-hameaux/