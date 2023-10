Pélerinage à Port-Royal des champs Port-Royal des Champs Magny-les-Hameaux, 11 novembre 2023, Magny-les-Hameaux.

Pélerinage à Port-Royal des champs Samedi 11 novembre, 08h20 Port-Royal des Champs 4,50€ par personne pour l’entrée du musée

PROGRAMME (EN VOITURE)

10h30 : rendez-vous au Château de La Madeleine à Chevreuse (1h en voiture depuis la rue de l’Annonciation)

10h45-12h : Promenade sur le Chemin de Racine jusqu’à l’abbaye de Port Royal (ou visite de Chevreuse)

12h30 : déjeuner (chacun apporte de quoi partager)

13h30 – 15h : visite des ruines et du musée

15h15 – 16h30 : retour aux voitures par le Chemin de Racine

18h30 : Messe à ND de Grâce

PROGRAMME (EN RER)

8h20 : rendez-vous au métro Passy (ligne 6)

8h20 – 10h20 : RER puis marche jusqu’au château de la Madeleine

10h45-12h : Promenade sur le Chemin de Racine jusqu’à l’abbaye de Port Royal

12h30 : déjeuner (chacun apporte de quoi partager)

13h30 – 15h : visite des ruines et du musée

15h15 – 17h30 : retour au RER à pied

18h30 : Messe à ND de Grâce

Port-Royal des Champs Magny-les-Hameaux 78114 Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T08:20:00+01:00 – 2023-11-11T19:30:00+01:00

