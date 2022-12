Séjour SKEAF – colo apprenante en mer Port Rhu – Douarnenez, 26 juillet 2021, Ploaré.

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Le séjour se déroulera du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet 2021.

Cela correspond à la dernière semaine d’ouverture, sur l’année scolaire, du secteur jeunesse. Cela nous permet de pouvoir organiser un séjour sans pour autant mettre entre parenthèse les activités du secteur jeunesse de l’association Courteline et d’ouvrir « Le Bocal ».

Le séjour aura lieu sur un bateau : le Skeaf.

Le Skeaf appartient à l’association éponyme qui milite pour la découverte du milieu marin et de l’insertion sociale et naturelle par la mer. Concrètement, Skeaf propose à des personnes en difficulté de s’initier à la navigation sur un voilier de légende entièrement en bois avec pour mot d’ordre de se reconnecter à soi-même, aux autres et à la nature.

Histoire et but de l’association Skeaf :

En 2015, plusieurs entreprises et collectivités territoriales se sont mobilisées autour d’un projet solidaire et d’une idée : celle de favoriser l’insertion de personnes en difficulté à travers la pratique de la voile et la découverte du milieu marin.

Skeaf est ainsi née en septembre 2015, une association qui porte le nom du voilier centenaire de 30 mètres de long qui accueille désormais à son bord des publics en difficulté. Skeaf a pour vocation de lutter contre toute forme d’exclusion en aidant à la cohésion sociale, au développement personnel, à l’insertion ou à la réinsertion.

Cette association s’adresse plus particulièrement à des enfants, adolescents et adultes qui connaissent dans leur vie des difficultés (maladies, accident, handicap, souffrance sociale ou psychologique).

A travers la navigation Skeaf vise à développer 3 qualités chez nos bénéficiaires :

• Le courage – nécessaire pour affronter les éléments parfois hostiles

• Le respect – des autres, de la nature et de soi-même

• La reconnexion à la nature, pour des publics qui en sont parfois éloignés

Le bateau : accréditation, structure et fiches techniques

Le Skeaf a longtemps servi de navire de croisière école à Saint-Malo. Il bat pavillon français et est accrédité NUC (Navire à Usage Collectif). Il mesure 30 mètres de long, c’est un ketch avec 350m2 de voilure et un déplacement de 90 tonnes.

Le bateau peut embarquer en croisière 12 personnes plus son équipage constitué d’un capitaine et d’un matelot. Les couchages sont au nombre de 16 répartis en 6 cabines ce qui permettra de séparer les jeunes entre filles et garçons.

Le bateau dispose d’une cuisine équipée, d’un carré central pouvant accueillir 14 personnes à table et de deux cabinets de toilette.

Pour voir les plans du bateau : https://skeaf.org/le-voilier-skeaf/

L’équipage et son rôle

L’équipage est constitué de deux marins professionnels diplômés de la marine marchande. Capitaine : Géraldine Baffour

Le Capitaine est le maître à bord de toute décision qu’il juge utile de prendre.

Rôle de l’équipage vis-à-vis des groupes accueillis :

Assurer la sécurité à bord des personnes embarquées.

Assurer les navigations adaptées aux groupes présents, en toute sécurité.

A l’arrivée des groupes, animation d’un briefing sur la sécurité et la vie à bord.

Anime des ateliers quand la météo ne permet pas de naviguer (matelotage – navigation…)

Prépare l’avitaillement si nécessaire.

S’assure du bien-être à bord des personnes embarquées.

Les accompagnateurs des groupes sont responsables des personnes qu’ils encadrent.

Départ du séjour et embarquement.

L’embarquement s’effectuera à Port Rhu à Douarnenez en Bretagne. Nous retouverons l’équipage afin qu’il nous forme dans un premier temps au différentes parties du bateau et à la vie à bord. Selon les possibilités météorologique un premier périple de deux heures aura lieu jusqu’à un port d’attache proche où nous dormirons à bord du bateau à quai, à Port Rhu. Dès le lendemain matin nous commencerons la croisière de 4 jours et 3 nuits.

Les activités pendant la croisière.

Skeaf propose lors de ses croisières un catalogue riche en activités. Ces activités sont à la carte et choisies en concertation avec les jeunes et l’équipe encadrante de Courteline en amont du séjour.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

