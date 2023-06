MARCHÉ ARTISANAL NOCTURNE Port Ouest Frontignan, 5 juillet 2023, Frontignan.

Frontignan,Hérault

En juillet et en août, pour flâner en fin de journée..

2023-07-05 à 18:00:00 ; fin : 2023-08-30 . .

Port Ouest

Frontignan 34110 Hérault Occitanie



In July and August, for a stroll at the end of the day.

En julio y agosto, es un lugar ideal para pasear al final del día.

Im Juli und August, um am Ende des Tages zu flanieren.

