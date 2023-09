Balade en tillole électrique Port ostréicole La Teste-de-Buch, 3 novembre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Partez à la découverte des Ports de la Teste de Buch en Tillole électrique.

Au départ du port ostréicole de la Teste de Buch, embarquez à bord du navire pour un voyage au travers de l’histoire, les traditions et les usages, jusqu’au Port de Rocher en passant par la Pointe de l’Aiguillon.

Cette visite qui s’inscrit dans une démarche durable en collaboration avec l’Association Bionav.

Vous pouvez acheter votre billet en ligne sur notre site internet ou bien vous venez à l’Office de Tourisme de la Teste de Buch.

Le minimum de participant est de 4 et le maximum de 10 personnes..

2023-11-03 fin : 2023-11-03 12:00:00. EUR.

Port ostréicole

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Discover the Ports of La Teste de Buch on an electric Tillole.

Departing from the oyster-farming port of La Teste de Buch, board the ship for a journey through history, traditions and customs, all the way to the Port de Rocher via the Pointe de l’Aiguillon.

This tour is part of a sustainable approach in collaboration with the Bionav Association.

You can buy your ticket online on our website or come to the Tourist Office in La Teste de Buch.

The minimum number of participants is 4 and the maximum 10.

Descubra los puertos de La Teste de Buch a bordo de un Tillole eléctrico.

Saliendo del puerto ostrícola de La Teste de Buch, suba a bordo de la embarcación para realizar un viaje a través de la historia, las tradiciones y las costumbres, hasta llegar al Puerto de Rocher pasando por la Punta de l’Aiguillon.

Esta visita forma parte de un enfoque sostenible en colaboración con la asociación Bionav.

Puede comprar su billete en línea en nuestro sitio web o acudir a la Oficina de Turismo de La Teste de Buch.

El número mínimo de participantes es de 4 y el máximo de 10.

Gehen Sie mit einer elektrischen Tillole auf Entdeckungsreise durch die Häfen von La Teste de Buch.

Gehen Sie vom Austernhafen von La Teste de Buch aus an Bord des Schiffes und begeben Sie sich auf eine Reise durch Geschichte, Traditionen und Bräuche bis zum Port de Rocher über die Pointe de l’Aiguillon.

Diese Tour, die Teil eines nachhaltigen Ansatzes ist, wird in Zusammenarbeit mit dem Verein Bionav durchgeführt.

Sie können Ihr Ticket online auf unserer Website kaufen oder Sie kommen zum Office de Tourisme de la Teste de Buch.

Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei 4 und die Höchstteilnehmerzahl bei 10 Personen.

Mise à jour le 2023-09-21 par OT La Teste-de-Buch