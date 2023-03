Navette maritime vers le Cap-Ferret – Départ le port ostréicole avec le Passe Marée Port Ostréicole – dernière darse Andernos-les-Bains Catégories d’Évènement: 33510

Navette maritime vers le Cap-Ferret – Départ le port ostréicole avec le Passe Marée Port Ostréicole – dernière darse, 8 avril 2023, Andernos-les-Bains

33510 . 12.5 12.5 EUR Le « Passe marée », une navette maritime qui vous propose des trajets entre Andernos et le Cap Ferret, pour une durée d’1h10, en longeant les cabanes tchanquées de l’île aux oiseaux.

Attention, les horaires des traversées sont fixées en fonction des marées.

