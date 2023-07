Tour de l’île aux oiseaux avec escale au Cap Ferret (UBA) Port Ostréicole de La Teste de Buch La Teste-de-Buch, 18 août 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Embarquez au Port de La Teste de Buch pour une balade en bateau sur le Bassin avec escale au Cap Ferret. L’occasion de découvrir l’île aux Oiseaux, les Cabanes Tchanquées, les parcs à huîtres et de ferre une pause de quelques heures sur la Presqu’île du Cap puis rentrer à La Teste de Buch en naviguant face à la Dune du Pilat et le Banc d’Arguin.

Vous devez réserver vos billets à l’Office de Tourisme de la Teste de Buch.

2023-08-18 fin : 2023-08-18 . EUR.

Port Ostréicole de La Teste de Buch Quai patrimoine

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Embark at the Port of La Teste de Buch for a boat trip on the Bassin with a stopover at Cap Ferret. This is your chance to discover the Ile aux Oiseaux, the Cabanes Tchanquées, the oyster beds and take a break for a few hours on the Presqu’île du Cap before returning to La Teste de Buch, sailing past the Dune du Pilat and the Banc d’Arguin.

Tickets must be booked at the La Teste de Buch Tourist Office

Embarque en el puerto de La Teste de Buch para una excursión en barco por el Bassin con escala en Cap Ferret. Podrá descubrir la isla de las Ovejas, las Cabanes Tchanquées, los criaderos de ostras y descansar unas horas en la península de Cap Ferret antes de regresar a La Teste de Buch, pasando por la Duna del Pilat y el Banco de Arguin.

Los billetes deben reservarse en la Oficina de Turismo de La Teste de Buch

Gehen Sie im Hafen von La Teste de Buch an Bord und machen Sie eine Bootsfahrt auf dem Bassin mit Zwischenstopp in Cap Ferret. Sie haben die Gelegenheit, die Vogelinsel, die Cabanes Tchanquées und die Austernparks zu entdecken, einige Stunden auf der Halbinsel Cap zu verweilen und dann nach La Teste de Buch zurückzukehren, wobei Sie an der Dune du Pilat und der Banc d’Arguin vorbeifahren.

Sie müssen Ihre Tickets im Office de Tourisme de la Teste de Buch buchen

Mise à jour le 2023-07-17 par OT La Teste-de-Buch