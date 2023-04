Fête sur le port ostréicole Port Ostréicole – Cabane N°70, 9 septembre 2023, Andernos-les-Bains .

Andernos-les-Bains ,Gironde ,

Fête sur le port ostréicole

2023-09-09 – 2023-09-09

Concerts et chants marins sur le Port ostréicole pour passer un bon moment festif et convivial avec l’association David Allègre d’Andernos ! Restauration et musique traditionnelle.

+33 5 56 82 02 95 Association David Allègre

Christian Esplandiu – Sud-Ouest

