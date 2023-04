La forêt en tous sens port ostréicole Arès Catégories d’Évènement: Arès

Gironde . Sortie avec Alexandre à la découverte de la forêt et de ses habitants par l’éveil sensoriel. A travers le jeu, les enfants découvriront les mystères qui se cachent parmi les arbres. Fabrication d’un petit souvenir forestier.

Pour les enfants de 3 à 7 ans.

Sortie avec Alexandre à la découverte de la forêt et de ses habitants par l'éveil sensoriel. A travers le jeu, les enfants découvriront les mystères qui se cachent parmi les arbres. Fabrication d'un petit souvenir forestier.

Pour les enfants de 3 à 7 ans.

Tarif : 6€/enfant. RdV en face de chez Pépé au port ostréicole.

Pour les enfants de 3 à 7 ans.

Tarif : 6€/enfant. RdV en face de chez Pépé au port ostréicole. Grégory Cassiau – Les Conteurs

port ostréicole chemin des lapins Arès

