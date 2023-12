Naturaliste en herbe ! Port ostréicole Arès, 28 février 2024, Arès.

Arès Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 14:00:00

fin : 2024-02-28 16:00:00

Visite destinée aux familles (conçues pour les enfants de 5 à 12 ans). A l’aide d’un livret de jeux et d’énigmes, les enfants accompagnés d’un guide naturaliste découvriront les habitants de la réserve naturelle. Tout en s’amusant, ils apprendront à mieux connaître les mystères du Bassin d’Arcachon.

Rendez-vous à l’entrée de la réserve (port ostréicole).

Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme..

EUR.

Port ostréicole Réserve Naturelle des Prés Salés

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-26 par OT Arès