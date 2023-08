48h Nature : Les prés salés, halte migratoire Port ostréicole Arès, 1 octobre 2023, Arès.

Arès,Gironde

Venez découvrir les espèces migratrices et le rôle que jouent les prés salés dans la période migratoire.

Programme complet sur www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com

Tout public – Gratuit dans le cadre de 48h Nature.

Inscription obligatoire..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 11:00:00. .

Port ostréicole Réserve Naturelle des Prés Salés

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Discover migratory species and the role played by salt meadows during the migration period.

Full program at www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com

Open to all? Free as part of 48h Nature.

Registration required.

Venga y descubra más cosas sobre las especies migratorias y el papel que desempeñan los prados salados durante el periodo de migración.

Programa completo en www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com

¿Abierto a todos? Gratuito en el marco de 48h Nature.

Inscripción obligatoria.

Erfahren Sie mehr über wandernde Arten und die Rolle, die die Salzwiesen in der Wanderzeit spielen.

Vollständiges Programm auf www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com

Für alle Altersgruppen ? Kostenlos im Rahmen von 48h Nature.

Anmeldung erforderlich.

