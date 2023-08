48h Nature : Découverte des secrets des prés salés Port ostréicole Arès, 1 octobre 2023, Arès.

Arès,Gironde

Découverte de la biodiversité de cette réserve naturelle protégée. Il suffit parfois de vous promener en bonne compagnie pour découvrir les merveilles et les logiques parfois surprenantes de la réserve.

Entre terre et mer, cette sortie nature vous enchantera.

Rendez-vous à l’entrée de la réserve (port ostréicole).

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme.

Gratuit dans le cadre de 48h Nature. Programme complet sur www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com.

Port ostréicole Réserve Naturelle des Prés Salés

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Discover the biodiversity of this protected nature reserve. Sometimes all it takes is a stroll in good company to discover the wonders and sometimes surprising logic of the reserve.

Between land and sea, this nature outing will enchant you.

Meet at the reserve entrance (oyster port).

Reservations required at the Tourist Office.

Free as part of 48h Nature. Full program at www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com

Descubra la biodiversidad de esta reserva natural protegida. A veces basta un paseo en buena compañía para descubrir las maravillas y la lógica a veces sorprendente de la reserva.

Entre tierra y mar, esta excursión por la naturaleza le encantará.

Encuentro en la entrada de la reserva (puerto de ostras).

Imprescindible reservar en la Oficina de Turismo.

Gratuito en el marco de 48h Nature. Programa completo en www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com

Entdecken Sie die Biodiversität dieses geschützten Naturreservats. Manchmal reicht es schon, in guter Gesellschaft spazieren zu gehen, um die Wunder und die manchmal überraschende Logik des Reservats zu entdecken.

Zwischen Land und Meer wird Sie dieser Ausflug in die Natur verzaubern.

Treffpunkt: Eingang des Naturschutzgebiets (Austernhafen).

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt erforderlich.

Kostenlos im Rahmen von 48h Nature. Vollständiges Programm auf www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com

