Balade et pêche à pied à marée basse (Spéciale grande marée) Port ostréicole Arès, 30 septembre 2023, Arès.

Arès,Gironde

Découverte de l’estran et de ses petits habitants , des techniques et réglementations de pêche à pied lors d’une balade de 2h30.

Rendez-vous au port ostréicole (devant la statue de la Femme Océane).

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme.

Chaussures fermées obligatoires..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 13:00:00. EUR.

Port ostréicole

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Discover the foreshore and its small inhabitants, as well as fishing techniques and regulations, during a 2h30 walk.

Meet at the oyster port (in front of the statue of the Femme Océane).

Reservations required at the Tourist Office.

Closed shoes required.

Descubra la orilla y sus pequeños habitantes, así como las técnicas y normas de pesca durante un paseo de 2 horas y media.

Encuentro en el puerto ostrícola (frente a la estatua de la Femme Océane).

Imprescindible reservar en la Oficina de Turismo.

Calzado cerrado obligatorio.

Entdecken Sie das Vorland und seine kleinen Bewohner, die Techniken und Vorschriften für das Angeln zu Fuß auf einem zweieinhalbstündigen Spaziergang.

Treffpunkt am Austernhafen (vor der Statue der Femme Océane).

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt erforderlich.

Geschlossene Schuhe erforderlich.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Arès