Journées du patrimoine : Les fruits de l’automne Port ostréicole Arès, 16 septembre 2023, Arès.

Arès,Gironde

Venez apprendre à reconnaître un panel de plantes communes ayant diverses utilités pour l’Homme. Construction, gastronomie, médecine, l’occasion de découvrir les bienfaits que nous procure le règne végétal.

Gratuit dans le cadre des journées du patrimoine. Inscription obligatoire..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 12:00:00. .

Port ostréicole

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and learn how to recognize a range of common plants with various uses for mankind. From construction to gastronomy to medicine, this is your chance to discover the benefits of the plant kingdom.

Free as part of Heritage Days. Registration required.

Venga y aprenda a reconocer una serie de plantas comunes con diversos usos para el ser humano. Desde la construcción a la gastronomía, pasando por la medicina, esta es tu oportunidad para descubrir los beneficios del reino vegetal.

Gratuito en el marco de las Jornadas del Patrimonio. Inscripción obligatoria.

Lernen Sie, eine Reihe von Pflanzen zu erkennen, die für den Menschen von unterschiedlichem Nutzen sind. In diesem Buch erfahren Sie, welche Vorteile uns das Pflanzenreich bietet.

Kostenlos im Rahmen der Tage des Kulturerbes. Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Arès