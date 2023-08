Balade et pêche à pied à marée basse Port ostréicole Arès, 7 septembre 2023, Arès.

Arès,Gironde

Lors de cette initiation aux techniques de pêche à pied, venez découvrir l’incroyable richesse d’un milieu fragile: l’estran sablo-vaseux.

Rendez-vous au port ostréicole (devant la statue de la Femme Océane).

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme.

Chaussures fermées obligatoires.

Les horaires de balades sont fixés en fonction des marées..

2023-09-07 fin : 2023-09-07 18:00:00. EUR.

Port ostréicole

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the incredible richness of a fragile environment: the sandy-muddy foreshore.

Meet at the oyster port (in front of the Femme Océane statue).

Reservations required at the Tourist Office.

Closed shoes required.

Walk times depend on the tides.

Venga a descubrir la increíble riqueza de un entorno frágil: la orilla arenosa y fangosa.

Encuentro en el puerto ostrícola (frente a la estatua de la Femme Océane).

Imprescindible reservar en la Oficina de Turismo.

Calzado cerrado obligatorio.

La duración del paseo depende de las mareas.

Entdecken Sie bei dieser Einführung in die Techniken des Fußangelns den unglaublichen Reichtum eines empfindlichen Lebensraums: die sandige und schlammige Küste.

Treffpunkt ist der Austernhafen (vor der Statue der Femme Océane).

Reservierung im Fremdenverkehrsamt erforderlich.

Geschlossene Schuhe sind Pflicht.

Die Uhrzeiten der Wanderungen richten sich nach den Gezeiten.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Arès