Naturaliste en herbe ! Port ostréicole Arès, 6 septembre 2023, Arès.

Arès,Gironde

Visite destinée aux familles (conçues pour les enfants de 5 à 12 ans). A l’aide d’un livret de jeux et d’énigmes, les enfants accompagnés d’un guide naturaliste découvriront les habitants de la réserve naturelle. Tout en s’amusant, ils apprendront à mieux connaître les mystères du Bassin d’Arcachon.

Rendez-vous à l’entrée de la réserve (port ostréicole).

Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme..

2023-09-06 fin : 2023-09-06 17:00:00. EUR.

Port ostréicole Réserve Naturelle des Prés Salés

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Family tours (designed for children aged 5 to 12). With the help of a booklet of games and riddles, children accompanied by a naturalist guide will discover the inhabitants of the nature reserve. While having fun, they’ll learn more about the mysteries of the Arcachon Basin.

Meet at the entrance to the reserve (oyster port).

Registration required at the Tourist Office.

Visitas para familias (diseñadas para niños de 5 a 12 años). Con la ayuda de un cuaderno de juegos y adivinanzas, los niños, acompañados por un guía naturalista, descubrirán a los habitantes de la reserva natural. Mientras se divierten, aprenderán más sobre los misterios de la cuenca de Arcachon.

Encuentro en la entrada de la reserva (puerto de ostras).

Inscripción obligatoria en la Oficina de Turismo.

Ein Besuch für Familien (für Kinder von 5 bis 12 Jahren). Mithilfe eines Spiel- und Rätselhefts lernen die Kinder in Begleitung eines Naturführers die Bewohner des Naturschutzgebiets kennen. Auf spielerische Weise lernen sie die Geheimnisse des Bassin d’Arcachon besser kennen.

Treffpunkt am Eingang des Naturschutzgebiets (Austernhafen).

Anmeldung beim Fremdenverkehrsamt erforderlich.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Arès