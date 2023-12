Fête de l’huître Port ostréicole Andernos-les-Bains, 19 juillet 2024 07:00, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

La fête de l’huître sur le port ostréicole, un rendez-vous immanquable!

Dégustations d’huîtres, saucisses, sardines, moules, frites et desserts, proposés par le comité de la fête de l’huître.

Animations musicales bandas ou concerts.

Inauguration le vendredi à 19h30..

2024-07-19 fin : 2024-07-21 . .

Port ostréicole

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The oyster festival in the oyster port, an unmissable event!

Tastings of oysters, sausages, sardines, mussels, fries and desserts, offered by the oyster festival committee.

Musical entertainment bandas or concerts.

La fiesta de la ostra en el puerto de la ostra, ¡una cita ineludible!

Degustaciones de ostras, embutidos, sardinas, mejillones, patatas fritas y postres, ofrecidas por el comité de fiestas de la ostra.

Bandas de entretenimiento musical o conciertos.

Das Austernfest im Austernhafen, ein unverzichtbares Ereignis!

Verkostungen von Austern, Würstchen, Sardinen, Muscheln, Pommes und Desserts, die vom Austernfestkomitee angeboten werden.

Musikalische Unterhaltungsbands oder Konzerte.

Mise à jour le 2023-12-04 par OT Andernos-les-Bains