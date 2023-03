A la découverte du petit musée de l’huître ! Port ostréciole – Cabane n°68 Andernos-les-Bains Catégories d’Évènement: Andernos-les-Bains

A la découverte du petit musée de l'huître ! Port ostréciole – Cabane n°68, 13 avril 2023, Andernos-les-Bains

2023-04-13 – 2023-04-13

Port ostréciole – Cabane n°68 Avenue du Commandant David Allègre

Andernos-les-Bains

Gironde . Le temps d’une visite d’une heure commentée, en famille ou entre amis, découvrez les origines, les particularités, les secrets et toutes les étapes du cycle de la vie de l’huître , la perle du Bassin.

Rendez vous à la cabane N°68 au port ostréicole –

Le temps d'une visite d'une heure commentée, en famille ou entre amis, découvrez les origines, les particularités, les secrets et toutes les étapes du cycle de la vie de l'huître , la perle du Bassin.

Rendez vous à la cabane N°68 au port ostréicole –

Pas d'inscription préalable.

Rendez vous à la cabane N°68 au port ostréicole –

Pas d’inscription préalable. Comité de la Fête de l’Huître Andernos tourisme

Port ostréciole – Cabane n°68 Avenue du Commandant David Allègre Andernos-les-Bains

