BRESK ! Rimadelloù et comptines Port Musée Ploare Catégories d’Évènement: Penn-ar-Bed

Ploaré

BRESK ! Rimadelloù et comptines Port Musée, 25 mars 2023, Ploare. BRESK ! Rimadelloù et comptines Samedi 25 mars, 10h30 Port Musée Gratuit Voici une invitation à un réveil en douceur à l’écoute de cette création sonore signée Nina Almberg. Elle explore en profondeur ce que le Douarneniste, cette langue qui n’en est pas une, qui a porté les joies et les peines de toute une communauté au 20e siècle, dit de nous aujourd’hui. La pratiquer ne serait-elle pas une forme d’être au monde, un peu à contre-courant ? L’écoute sera suivie d’un échange avec certains protagonistes du documentaire.

Le projet sur le Douarneniste est porté par le Port-musée, l’association Emglev Bro Douarnenez et un groupe de bénévoles et d’universitaires.

https://emglev-bro-dz.bzh/

https://www.port-musee.org/ Port Musée Pl. de l’Enfer, 29100 Douarnenez Ploare 29100 Penn-ar-Bed Breizh [{« type »: « email », « value »: « emglev.bro.dz@gmail.com »}] [{« link »: « https://emglev-bro-dz.bzh/ »}, {« link »: « https://www.port-musee.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T10:30:00+01:00 – 2023-03-25T11:15:00+01:00

2023-03-25T10:30:00+01:00 – 2023-03-25T11:15:00+01:00 Bresk Langues minorées Association Rhizomes / Raphaël Gromy

Détails Catégories d’Évènement: Penn-ar-Bed, Ploaré Autres Lieu Port Musée Adresse Pl. de l'Enfer, 29100 Douarnenez Ville Ploare Departement Penn-ar-Bed Lieu Ville Port Musée Ploare

Port Musée Ploare Penn-ar-Bed https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ploare/

BRESK ! Rimadelloù et comptines Port Musée 2023-03-25 was last modified: by BRESK ! Rimadelloù et comptines Port Musée Port Musée 25 mars 2023 Ploaré Port Musée Ploare

Ploare Penn-ar-Bed