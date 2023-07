Capsule vidéo – Au coeur des chantiers de construction navale, enjeux, acteur·rices et publics ! Port-musée Douarnenez Catégories d’Évènement: Douarnenez

Finistère Capsule vidéo – Au coeur des chantiers de construction navale, enjeux, acteur·rices et publics ! Port-musée Douarnenez, 18 août 2023, Douarnenez. Capsule vidéo – Au coeur des chantiers de construction navale, enjeux, acteur·rices et publics ! Vendredi 18 août, 14h00 Port-musée Si cet événement vous intéresse, prenez contact avec le musée pour avoir plus d’informations Rencontre et découverte des chantiers navals à Douarnenez avec la volonté de comprendre et d’interroger ses acteur·rices sur la transition écologique et les enjeux qu’elle crée dans ces lieux. Port-musée place de l’Enfer, 29100, Douarnenez Douarnenez 29100 Finistère Bretagne 02 98 92 65 20 http://www.port-musee.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.port-musee.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

