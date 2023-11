Croisière vigneronne du feu d’artifice avec les Bateliers de la Côte d’Azur Port Miramar La Londe-les-Maures, 17 août 2023, La Londe-les-Maures.

La Londe-les-Maures,Var

Découvrez et dégustez les vins du terroir Londais en contemplant le feu d’artifice vu de la mer, collation à bord, verre AOC la Londe offert. Promenade commentée jusqu’au Fort de Brégançon. Départ 20h30 retour vers 22h30..

2023-08-17 20:30:00 fin : 2023-08-17 22:30:00. EUR.

Port Miramar

La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discover and taste the wines of the region while contemplating the fireworks seen from the sea, snack on board, AOC la Londe glass offered. Guided walk to the Fort de Brégançon. Departure 8.30 pm, return around 10.30 pm.

Descubra y pruebe los vinos de la región mientras contempla los fuegos artificiales vistos desde el mar, aperitivo a bordo, copa AOC la Londe ofrecida. Paseo guiado al Fuerte de Brégançon. Salida a las 20:30 horas, regreso hacia las 22:30 horas.

Entdecken und verkosten Sie die Weine aus der Region Londais, während Sie das Feuerwerk vom Meer aus betrachten. Snack an Bord, Glas AOC la Londe gratis. Kommentierte Fahrt zum Fort de Brégançon. Abfahrt 20:30 Uhr, Rückkehr gegen 22:30 Uhr.

