Médocaine Jet Ski Port Médoc Le Verdon-sur-Mer, 10 juin 2023, Le Verdon-sur-Mer.

Le Verdon-sur-Mer,Gironde

Participez à l’évènement JET de l’année les 10 et 11 juin, une journée entière sur un jet, avec escales devant les plus beaux sites de la région !

Un peloton de plusieurs dizaines de machines…

Côtes charantaises avec les grottes troglodytes, carrelets, pont du diable, grande côte, baie de bonne anse, côte girondine, soulac, pointe de grave… Naviguez à la fois sur l’Estuaire et en pleine mer !

REPAS DU MIDI SUR LE BANC DE SABLE DE CORDOUAN !

* Jet-ski sans permis, accompagné d’un guide,

pour 1 ou 2 personnes, carburant inclus :

– 490€ par jour

– 800€ le week end

* Jet-ski avec permis, hors carburant :

– 390€ par jour

– 700€ le week end

places limitées

Infos et résas:

FLYJET33 au 06.66 52.38.26.

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-11 . .

Port Médoc

Le Verdon-sur-Mer 33123 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Take part in the JET event of the year on June 10 and 11, a whole day on a jet, with stopovers in front of the region’s most beautiful sites!

A group of several dozen machines…

Charant coastline with its troglodyte caves, carrelets, pont du diable, grande côte, bonne anse bay, Girondine coast, soulac, pointe de grave… Sail both on the estuary and in the open sea!

LUNCH ON THE CORDOUAN SANDBANK!

* Jet-skiing without a license, accompanied by a guide,

for 1 or 2 people, fuel included :

– 490? per day

– 800? per weekend

* Jet-ski with license, excluding fuel :

– 390? per day

– 700? per weekend

limited places

Info and booking:

FLYJET33 on 06.66 52.38.26

Participe los días 10 y 11 de junio en el acontecimiento JET del año: ¡un día entero a bordo de un jet, con escalas en algunos de los lugares más bellos de la región!

Un grupo de varias decenas de máquinas…

Costa de Charant con sus cuevas trogloditas, carrelets, pont du diable, grande côte, bahía de bonne anse, costa de la Gironda, soulac, pointe de grave… ¡Navegue tanto por el estuario como en mar abierto!

¡ALMUERZO EN EL BANCO DE ARENA DE CORDOUAN!

* Jet-ski sin licencia, acompañado por un guía,

para 1 o 2 personas, combustible incluido :

– 490? por día

– 800? por fin de semana

* Moto acuática con licencia, sin combustible :

– 390? por día

– 700? por fin de semana

plazas limitadas

Información y reservas:

FLYJET33 en el 06.66 52.38.26

Nehmen Sie am 10. und 11. Juni am JET-Ereignis des Jahres teil. Ein ganzer Tag auf einem Jet, mit Zwischenstopps vor den schönsten Sehenswürdigkeiten der Region!

Ein Feld von mehreren Dutzend Maschinen …

Côtes charantaises mit den Höhlengrotten, carrelets, pont du diable, grande côte, baie de bonne anse, côte girondine, soulac, pointe de grave … Segeln Sie sowohl auf der Mündung als auch auf dem offenen Meer!

MITTAGSMAHLZEIT AUF DER SANDBANK VON CORDOUAN!

* Jetski ohne Führerschein, begleitet von einem Führer,

für 1 oder 2 Personen, inklusive Treibstoff :

– 490? pro Tag

– 800? am Wochenende

* Jetski mit Führerschein, ohne Treibstoff :

– 390? pro Tag

– 700? pro Wochenende

begrenzte Plätze

Infos und Reservierungen:

FLYJET33 unter 06.66 52.38.26

