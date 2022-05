PORT MARIANNE EN FÊTE Montpellier, 3 juin 2022, Montpellier.

PORT MARIANNE EN FÊTE Montpellier

2022-06-03 – 2022-06-03

Montpellier Hérault

Pour fêter l’arrivée de l’été, l’association de quartier Vivre Port Marianne organise “Port Marianne en Fête !” à l’occasion du 25e festival des Fanfares de Montpellier le vendredi 3 juin à partir de 17h au bassin Jacques Coeur.

Au programme, de nombreuses festivités. A partir de :

– 17h : structures gonflables pour les enfants (accès libre et gratuit)

– 19h à 19h30 : pot de l’amitié offert à tous les habitants du quartier et élection du plus beau balcon fleuri

– 20h : Paella* géante et lancement du concert de fanfares avec soirée dansante.

* Votre assiette de paella est accompagnée d’une boisson et proposée au tarif de 7€ par personne pour les adhérents, 10€ pour les nouveaux adhérents et 12€ pour les non adhérents.

https://www.helloasso.com/associations/vivre-port-marianne/evenements/port-marianne-en-fete

