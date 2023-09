Rad’art – Ouverture d’ateliers d’artistes Le Tas de Sable Port-Louis, 23 septembre 2023 14:00, Port-Louis.

Hey!!! Tu ne savais trop que faire le week-end prochain ? Envie d’exotisme, de rencontres ou de découvertes ? Un bon gros paquet d’artistes t’attend du côté de Lorient (ou tout juste en face, pour être plus précis: à Locmiquélic, Port-Louis et Riantec, pour l’être plus encore ! ).

Deux jours de folie totale pour tes yeux ! Près de 100 artistes ! Du talent à gogo (peut-être même un peu trop !) . Tu pourras les rencontrer tous si tu viens à vélo. A pied, tu en verras beaucoup quand même ! Ce sera l’occasion de beaux échanges, et surtout d’une régalade pour tes rétines. Et peut-être même que tu pourras frimer un peu, au retour, en accrochant un beau tableau dans ton salon…

Alors ?… Tu viens ? … C’est samedi 23 et dimanche 24 septembre. Si tu n’as pas trouvé le plan et que tu ne sais pas où se trouvent toutes ces merveilles : pas de panique, tu sauras vite où aller ! Trouves un atelier et tu trouveras tous les autres ! Je te donnes quelques adresses et ça devrait t’aider : à Locmiquélic, rue de la Douane; à Riantec, rue des écoles; à Port-Louis, Grande rue. Avec ça tu es tranquille et tu vas te régaler, crois-moi ! Ah oui: c’est de 14h à 19h le samedi et de 10h à 19h le dimanche. Ça s’appelle « Rad’art », pour exprimer toute l’inventivité artistique qui s’est installée autour de cette Rade de Lorient.

Le site (le programme s’y trouve), pour te donner une idée ou retrouver, au retour de la balade, les artistes que tu as bien aimé, c’est : www.rad-art.fr

À ce week-end alors ?! Bisous

