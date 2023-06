DESTINATION PORT LEUCATE Port-Leucate Leucate Leucate Catégories d’Évènement: Aude

Leucate DESTINATION PORT LEUCATE Port-Leucate Leucate, 15 juillet 2023, Leucate. DESTINATION PORT LEUCATE 15 – 28 juillet Port-Leucate 1075 € Transport au départ de Paris/Ile de France inclus Séjour de 14 jours : du 15 au 28 juillet 2023 Niché au pied du Canigou entre terre et mer dans le sud de la France, Port-Leucate vous propose le meilleur de la Méditerranée ! Cette station de caractère vous enchantera par la multitude de ses paysages, son immense plage de sable, la qualité de son offre et la dynamique de ses activités.. Au programme : Baptème de plongée sous-marine, Stand up paddle, Catamaran, Aquapark, une journée dans un parc aquatique à St Cyprien, bouée tractée, piscine, baignades en mer, randonnée pédestre à la découverte du milieu environnant, sports collectifs, activités manuelles… Port-Leucate port-leucate Leucate 11370 Aude Occitanie [{« type »: « email », « value »: « info.colos@tootazimut.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-15T08:00:00+02:00 – 2023-07-15T23:00:00+02:00

