Jura . Au programme: concerts, pièces de théâtre, en extérieur, pour les enfants comme pour les plus grands. Le festival de théâtre incontournable dans le Jura! Sans réservation. Accès au site gratuit, certains spectacles seront payants. http://lessemeursduvaldamour.fr/ Port-Lesney

