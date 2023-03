Concours de Boules Bretonnes en doublette Port L’Epine – TRELEVERN Trélévern Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Trélévern

Concours de Boules Bretonnes en doublette Port L’Epine – TRELEVERN, 13 mai 2023, Trélévern. Concours de Boules Bretonnes en doublette 13 et 14 mai Port L’Epine – TRELEVERN 10€ par doublette Organisés par les Traplousmen.

Inscriptions à partir de 13 h 30. Tirage à 14 h 30 précises.

Buvette ouverte dès 11 h 30, petite restauration, possibilité de pique-niquer sur place.

Prix suivant engagements. Port L’Epine – TRELEVERN Port L’Epine, 22660 TRELEVERN Trélévern 22660 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « email », « value »: « traplousmen@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0608429838 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00

2023-05-14T14:00:00+02:00 – 2023-05-14T23:30:00+02:00 concours boule bretonne

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Trélévern Autres Lieu Port L'Epine - TRELEVERN Adresse Port L'Epine, 22660 TRELEVERN Ville Trélévern Departement Côtes-d'Armor Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Port L'Epine - TRELEVERN Trélévern

Port L'Epine - TRELEVERN Trélévern Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trelevern/

Concours de Boules Bretonnes en doublette Port L’Epine – TRELEVERN 2023-05-13 was last modified: by Concours de Boules Bretonnes en doublette Port L’Epine – TRELEVERN Port L'Epine - TRELEVERN 13 mai 2023 Port L'Epine - TRELEVERN Trélévern Trélévern

Trélévern Côtes-d'Armor