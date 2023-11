FORÊT ENCHANTÉE ET MAGIE DE NOËL Port-la-Nouvelle, 16 décembre 2023, Port-la-Nouvelle.

Port-la-Nouvelle,Aude

Durant les vacances scolaires, la place de l’église se pare de ses plus beaux atouts pour célébrer les fêtes de fin d’année.

Cette année, la forêt enchantée aura lieu du 16 décembre au 7 janvier.

Tous les jours : La patinoire de 15h à20h , les chalets de Noël de 16h à 20h , balade en poneys de 16h à 20h..

During the school vacations, Place de l’Eglise is decked out in its finest to celebrate the festive season.

This year, the Enchanted Forest takes place from December 16 to January 7.

Every day: Ice rink from 3pm to 8pm, Christmas chalets from 4pm to 8pm, pony rides from 4pm to 8pm.

Durante las vacaciones escolares, la Place de l’Eglise se viste de gala para celebrar las fiestas.

Este año, el Bosque Encantado tendrá lugar del 16 de diciembre al 7 de enero.

Todos los días: pista de hielo de 15:00 a 20:00, chalets de Navidad de 16:00 a 20:00, paseos en poni de 16:00 a 20:00.

Während der Schulferien schmückt sich der Kirchplatz zur Feier des Jahresendes mit seinem schönsten Schmuck.

Dieses Jahr findet der Zauberwald vom 16. Dezember bis zum 7. Januar statt.

Täglich: Eislaufbahn von 15:00 bis 20:00 Uhr, Weihnachtshütten von 16:00 bis 20:00 Uhr, Ponyreiten von 16:00 bis 20:00 Uhr.

