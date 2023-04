ENS – A LA DECOUVERTE DES LARO-LIMICOLES, 28 mai 2023, Port-la-Nouvelle.

2 km / Facile / + 8 ans

Rendez-vous : parking plage de la Vieille Nouvelle

Balade d’observation des oiseaux occupant les îlots de nidifications dans les salins de la réserve naturelle de Sainte-Lucie.

Réservation obligatoire.

15 personnes max.

Prévoir jumelles, eau et chapeau..

2023-05-28 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-28 12:00:00. .

Port-la-Nouvelle 11210 Aude Occitanie



2 km / Easy / + 8 years old

Meeting point : parking lot of the Vieille Nouvelle beach

Bird watching tour on the nesting islands in the salt marshes of the Sainte-Lucie nature reserve.

Reservation required.

15 people max.

Bring binoculars, water and hat.

2 km / Fácil / + 8 años

Punto de encuentro: aparcamiento de la playa Vieille Nouvelle

Recorrido ornitológico por las islas de nidificación de las marismas salinas de la reserva natural de Sainte-Lucie.

Reserva obligatoria.

15 personas máximo.

Llevar prismáticos, agua y gorra.

2 km / Leicht / + 8 Jahre

Treffpunkt: Parkplatz am Strand von Vieille Nouvelle

Spaziergang zur Beobachtung von Vögeln, die die Nistinseln in den Salinen des Naturschutzgebiets Sainte-Lucie besetzen.

Eine Reservierung ist erforderlich.

max. 15 Personen.

Fernglas, Wasser und Hut mitbringen.

