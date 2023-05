FÊTE DE L’ANGUILLE, 7 mai 2023, Port-la-Nouvelle.

Fête de l’anguille

– Venez déguster la bourride d’anguille chez nos restaurateurs.

– Vide grenier de 7h à 15h, place de l’église.

– Exposition de voitures anciennes de 10h à 17h, place Saint Charles..

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 . .

Port-la-Nouvelle 11210 Aude Occitanie



Eel festival

– Come and taste the eel bourride at our restaurant.

– Flea market from 7 am to 3 pm, place de l’église.

– Exhibition of old cars from 10 am to 5 pm, place Saint Charles.

Fiesta de la anguila

– Venga a degustar la anguila bourride en nuestro restaurante.

– Mercadillo de 7.00 a 15.00 h, place de l’église.

– Exposición de coches antiguos de 10 a 17 h, place Saint Charles.

Fest des Aals

– Probieren Sie bei unseren Gastronomen die Aalbourride.

– Flohmarkt von 7h bis 15h, Place de l’Eglise.

– Oldtimer-Ausstellung von 10h bis 17h, Place Saint Charles.

Mise à jour le 2023-04-28 par A.D.T. de l’Aude / OT Côte du Midi