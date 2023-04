ENS – LES POLLINISATEURS DES BORDS DE CHEMIN, 30 avril 2023, Port-la-Nouvelle.

3 km / Facile / + 4 ans

Rendez-vous à la maison éclusière, 10 min. à pied du parking obligatoire (43.025012, 3.032202)

Les abeilles ne sont pas les seuls insectes pollinisateurs. Pour découvrir leur diversité, partons à la recherche de fleurs et observons les insectes qui les fréquentent.

Matériel d’observation fourni..

2023-04-30

Port-la-Nouvelle 11210 Aude Occitanie



3 km / Easy / + 4 years

Meeting point at the lock house, 10 min. walk from the parking lot (43.025012, 3.032202)

Bees are not the only pollinating insects. To discover their diversity, let’s go in search of flowers and observe the insects that frequent them.

Observation equipment provided.

3 km / Fácil / + 4 años

Punto de encuentro en la esclusa, 10 min. a pie desde el aparcamiento (43.025012, 3.032202)

Las abejas no son los únicos insectos polinizadores. Para descubrir su diversidad, vayamos en busca de flores y observemos los insectos que las frecuentan.

Material de observación proporcionado.

3 km / Leicht / + 4 Jahre

Treffpunkt am Schleusenhaus, 10 Min. Fußweg vom obligatorischen Parkplatz (43.025012, 3.032202)

Bienen sind nicht die einzigen bestäubenden Insekten. Um ihre Vielfalt zu entdecken, begeben wir uns auf die Suche nach Blumen und beobachten die Insekten, die sie besuchen.

Beobachtungsmaterial wird zur Verfügung gestellt.

Mise à jour le 2023-03-27 par A.D.T. de l’Aude / Conseil Départemental de l’Aude