Printemps à la ferme – La ferme du Tipi Hameau les Fosses, 30 avril 2023, Port-Jérôme-sur-Seine.

Découverte et nourrissage des animaux : chèvres, moutons, alpagas, cochons vietnamiens, lapins…

Baptême poneys

La vie des Indiens d’Amérique sous le Tipi.

2023-04-30 à 13:30:00 ; fin : 2023-04-30 17:00:00. .

Hameau les Fosses Notre-Dame-de-Gravenchon

Port-Jérôme-sur-Seine 76330 Seine-Maritime Normandie



Discovery and feeding of animals: goats, sheep, alpacas, Vietnamese pigs, rabbits…

Pony baptism

The life of the American Indians under the Tipi

Descubrimiento y alimentación de animales: cabras, ovejas, alpacas, cerdos vietnamitas, conejos…

Bautizo de ponis

La vida de los indios americanos bajo el Tipi

Entdeckung und Fütterung der Tiere: Ziegen, Schafe, Alpakas, vietnamesische Schweine, Kaninchen…

Taufe von Ponys

Das Leben der amerikanischen Indianer unter dem Tipi

Mise à jour le 2023-04-14 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité