Printemps à la ferme – Ferme des Droops 1717 Rue de Péromare, 28 avril 2023, Port-Jérôme-sur-Seine.

Baptême de poney pour les enfants tenu par un parent et visite de la ferme en compagnie de tous les animaux ! Réservation obligatoire.

2023-04-28 à 16:30:00 ; fin : 2023-04-28 18:30:00. .

1717 Rue de Péromare Touffreville-la-Cable

Port-Jérôme-sur-Seine 76170 Seine-Maritime Normandie



Pony ride for children held by a parent and visit of the farm with all the animals! Reservation required

Paseo en poni para niños acompañado por uno de los padres y visita de la granja con todos los animales Reserva obligatoria

Pony-Taufe für Kinder, die von einem Elternteil gehalten werden, und Besuch des Bauernhofs in Begleitung aller Tiere! Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-04-14 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité