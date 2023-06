Fête de Port Gardian Port Gardian Saintes-Maries-de-la-Mer Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Saintes-Maries-de-la-Mer Fête de Port Gardian Port Gardian Saintes-Maries-de-la-Mer, 8 juillet 2023, Saintes-Maries-de-la-Mer. Saintes-Maries-de-la-Mer,Bouches-du-Rhône la SEMIS organise la fête de Port Gardian : Petit déjeuner camarguais, bénédiction en mer, surf mécanique, joutes nautiques, initiation au modélisme, repas ambiance musical, feu d’artifice!

https://portgardiancamargue.fr/port-gardian-en-fete/.

2023-07-08

Port Gardian

Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



sEMIS organizes the Port Gardian festival: Camargue breakfast, blessing at sea, mechanical surfing, nautical jousting, model-building initiation, musical dinner, fireworks! Port Gardian en fête la SEMIS organiza la fiesta de Port Gardian: desayuno camargués, bendición en el mar, surf mecánico, justas náuticas, iniciación al modelismo, comida musical, ¡fuegos artificiales! Port Gardian en fête sEMIS organisiert das Fest in Port Gardian: Camargue-Frühstück, Segnung auf dem Meer, mechanisches Surfen, Wasserwettkämpfe, Einführung in den Modellbau, Essen mit Musik und Feuerwerk! Port Gardian en fête

