Fête des Brandons – MOVIMIENTO Port Gallier Poilly-lez-Gien, 8 juin 2024, Poilly-lez-Gien.

Poilly-lez-Gien Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 19:30:00

fin : 2024-06-08

Fête des Brandons – MOVIMIENTO.

Fête des Brandons – MOVIMIENTO

La Belle Image est une fanfare

latino-roots, puissante et raffinée

qui propose un spectacle hybride,

dynamique et mouvant aux

accents sud-américains.

Une performance hors les murs où

s’entremêlent les corps et les sons.

Une rencontre pleine de surprises

aux élans poétiques, festifs et

énergiques.

EUR.

Port Gallier

Poilly-lez-Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-12 par OT GIEN