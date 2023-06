Ecole au port Gallice Port Gallice Antibes, 15 septembre 2023, Antibes.

Ecole au port Gallice Vendredi 15 septembre, 09h30 Port Gallice Evénement réalisé avec les scolaires de la ville – sur inscription (2 classes maximum)

Cette demi-journée va permettre aux enfants de rencontrer des professionnels et de s’informer sur les actions de développement durable entreprises sur le port et de découvrir leur port d’une façon pédagogique et ludique.

Port Gallice Bd Baudoin 06160 Juan-Les-Pins Antibes 06160 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 00 33 4 92 00 43 56 http://www.riviera-ports.com/ports/port-antibes-gallice Monsieur Gallice, issu d’une famille de propriétaires fonciers du cap d’Antibes, avait fait l’acquisition de plusieurs terrains et en particulier de l’emplacement du port actuel. Ainsi, son nom porte le projet de création du Port Gallice.

Ce port de plaisance, construit en soutient du port du Crouton, est inauguré le 28 juillet 1967.

L’histoire du ski nautique est liée à la station balnéaire de Juan-les-Pins. Au début des années 30, en pleine émergence du motonautisme, Leo Roman and Emile Petersen contribuent au développement du ski nautique. La baie de Juan-les-Pins devient leur terrain de jeu. C’est la création du 1er club et ils font des démonstrations spectaculaires dans la baie de Juan les Pins. Cette ville balnéaire fait alors du ski nautique un sport dont la renommée devient mondiale.

Venez découvrir l’histoire du port gallice et le rôle de Juan-les-pins dans l’essor du ski nautique au cours des journées du patrimoine à travers une petite exposition sur le port Gallice. Libre accès à l’exposition parking disponible sur le port

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:30:00+02:00 – 2023-09-15T11:30:00+02:00

2023-09-15T09:30:00+02:00 – 2023-09-15T11:30:00+02:00