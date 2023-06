MINI CROISIERE PORT Fontenoy-le-Château, 30 juin 2023, Fontenoy-le-Château.

Fontenoy-le-Château,Vosges

MINI-CROISIÈRE commentée sur le canal des Vosges pour un passage d’écluses et la découverte de la vallée du Coney au fil de l’eau.. Tout public

Vendredi à 15:00:00 ; fin : . 10 EUR.

PORT

Fontenoy-le-Château 88240 Vosges Grand Est



Commented mini-cruise on the Canal des Vosges, passing through locks and discovering the Coney valley as it flows by.

Minicrucero comentado por el Canal de los Vosgos, atravesando esclusas y descubriendo el valle del Coney.

Kommentierte MINI-KREUZFAHRT auf dem Vogesenkanal für eine Schleusendurchfahrt und die Entdeckung des Coney-Tals im Laufe des Wassers.

Mise à jour le 2023-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION