CROISIÈRE REPAS Port Fontenoy-le-Château, 18 juillet 2023, Fontenoy-le-Château.

Fontenoy-le-Château,Vosges

Embarquez sur le canal des Vosges pour une CROISIÈRE-REPAS avec plusieurs passages d’écluses en direction de la Saône.

Découverte commentée de la vallée du Coney au fil de l’eau.

Le tarif comprend le repas Terroir composé d’un Cocktail de la Perle des Vosges et chiffonnade de truite fumée, écrevisse – Jambon à l’os – Trio de mignardises.

Boissons comprises : ¼ de vin + 1 café par personne / Eaux minérales & pain

Inscriptions impératives à l’Office de Tourisme. Tout public

Mardi 2023-07-18 11:30:00 fin : 2023-07-18 14:30:00. 49 EUR.

Port

Fontenoy-le-Château 88240 Vosges Grand Est



Embark on the Canal des Vosges for a CROISIÈRE-REPAS with several lock crossings on the way to the Saône.

Guided tour of the Coney valley.

The price includes a « Terroir » meal consisting of a Cocktail de la Perle des Vosges with smoked trout chiffonnade, crayfish ? Ham on the bone ? Trio of mignardises.

Drinks included: ¼ of wine + 1 coffee per person / Mineral water & bread

Please register at the Tourist Office

Embarque en el Canal des Vosges para un CROISIÈRE-REPAS con varios cruces de esclusas camino del Saona.

Visita guiada del valle del Coney.

El precio incluye una comida « Terroir » consistente en un Cocktail de la Perle des Vosges con chiffonnade de trucha ahumada, cigalas ? Jamón con hueso ? Trío de mignardises.

Bebidas incluidas: ¼ de vino + 1 café por persona / Agua mineral y pan

Inscripción obligatoria en la Oficina de Turismo

Begeben Sie sich auf dem Vogesenkanal auf eine Pausen-Kreuzfahrt mit mehreren Schleusendurchfahrten in Richtung Saône.

Kommentierte Entdeckung des Coney-Tals im Verlauf des Wassers.

Im Preis inbegriffen ist die Mahlzeit Terroir, bestehend aus einem Cocktail aus der Perle der Vogesen und Chiffonnade aus geräucherter Forelle, Flusskrebs ? Schinken mit Knochen ? Trio von Mignardises.

Inbegriffene Getränke: ¼ Wein + 1 Kaffee pro Person / Mineralwasser & Brot

Unbedingt im Tourismusbüro anmelden

Mise à jour le 2023-07-07 par OT EPINAL ET SA REGION