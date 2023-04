Le Goût du Large Autour des bassins, 11 novembre 2023, Port-en-Bessin-Huppain.

Port en Bessin-Huppain vous invite à larguer les amarres et à gagner le large pendant deux jours de fêtes. La fête de la coquille Saint-Jacques et des produits de la pêche normande, tout comme le festival Musique sous les Embruns, vous proposent de nombreuses animations sur un seul thème : LA MER ! De quoi satisfaire petits et grands …

Depuis sa création en 2004, le Goût du Large connait un joli succès : près de 30 000 visiteurs accueillis sur les 2 jours et une grande mobilisation des pêcheurs et des habitants.

Au programme de la 19ème édition : concerts, animations culinaires, démonstrations de sauvetage en mer, conférences, expositions, hélitreuillage, visites guidées, vieux gréements, découverte des métiers de la pêche (…) sans oublier vente de coquilles Saint-Jacques et produits de la pêche normande.

Samedi 2023-11-11 à 10:00:00 ; fin : 2023-11-12 20:00:00. .

Autour des bassins

Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie



Port en Bessin-Huppain invites you to cast off and set sail for two days of festivities. The scallop festival and the Norman fishing products festival, as well as the Music under the Sea Spray festival, offer you many activities on a single theme: THE SEA! Something to satisfy both young and old…

Since its creation in 2004, the Taste of the Sea has been a great success: nearly 30,000 visitors were welcomed over the two days and fishermen and local residents were very active.

On the program for the 18th edition: concerts, culinary events, sea rescue demonstrations, conferences, exhibitions, helicopter rescue, guided tours, old sailing ships, discovery of the fishing industry (…) without forgetting the sale of scallops and Normandy fishing products

Port en Bessin-Huppain le invita a soltar amarras y echarse al mar durante dos días de fiesta. La fiesta de la vieira y la fiesta de los productos de la pesca de Normandía, así como el festival Música bajo el sol, le ofrecen numerosas actividades en torno a un mismo tema: ¡EL MAR! Para satisfacer a grandes y pequeños…

Desde su creación en 2004, el Sabor del Mar ha sido un gran éxito: cerca de 30.000 visitantes fueron acogidos durante los dos días y los pescadores y habitantes se mostraron muy activos.

En el programa de la 19ª edición: conciertos, eventos culinarios, demostraciones de salvamento marítimo, conferencias, exposiciones, rescate en helicóptero, visitas guiadas, antiguos veleros, descubrimiento de la industria pesquera (…) sin olvidar la venta de vieiras y productos pesqueros normandos

Port en Bessin-Huppain lädt Sie ein, die Leinen loszumachen und zwei Tage lang das Meer zu erobern. Das Fest der Jakobsmuschel und der normannischen Fischereierzeugnisse sowie das Festival Musique sous les Embruns bieten Ihnen zahlreiche Veranstaltungen zu einem einzigen Thema: DAS MEER! Da ist für Groß und Klein etwas dabei …

Seit seiner Gründung im Jahr 2004 ist der « Goût du Large » ein großer Erfolg: An den beiden Tagen wurden fast 30.000 Besucher gezählt, und die Fischer und Einwohner waren sehr engagiert.

Ausgabe: Konzerte, kulinarische Animationen, Vorführungen von Seenotrettung, Konferenzen, Ausstellungen, Hubschrauberlandeplätze, Führungen, alte Takelagen, Entdeckung der Fischereiberufe (…) und nicht zu vergessen der Verkauf von Jakobsmuscheln und Fischereiprodukten aus der Normandie

Mise à jour le 2023-04-11 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité