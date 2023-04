Fête des Plantes Chateau la Chenevière, 2 septembre 2023, Port-en-Bessin-Huppain.

Château la Chenevière fête la nature et les plantes la neuvième année consécutive. Fleurettes, pétales et bourgeons seront au rendez-vous pour y célébrer la Fête des Plantes . Plus de 50 exposants venant de la France entière, seront accueillis dans le parc de deux hectares, avec lesquels les équipes de la Chenevière ont pour habitude de travailler et avec qui ils partagent les mêmes valeurs.

Des pépiniéristes réputés et labélisés, ainsi que des artisans uniques dans leurs domaines vous invitent à découvrir leurs diverses spécialisations, telles que les roses anciennes, leur collection de sauge, les plantes rares, aromatiques ou aquatiques. Ces passionnés partageront leurs idées et astuces, à travers de simples échanges mais aussi lors de petits ateliers gratuits. Des conférences auront également lieu sur place, comme sur la permaculture dans le potager de la Chenevière et aussi sur l’horticulture dans le tout nouveau jardin bouquetier du château.

Les visiteurs auront la possibilité de déjeuner au restaurant bistronomique Le Petit Jardin (prévoir de réserver). Ce dernier se situe sous l’ancienne orangerie du château et en terrasse. Il est fourni en grande partie de légumes, fruits et herbes du potager en permaculture de la Chenevière ; sa carte propose des plats de saison avec des produits locaux. La formule déjeuner comprend trois plats à 24€. A l’occasion de la fête des plantes, le restaurant restera ouvert l’après-midi pour une pause goûter avec des crêpes, gâteaux ou pour un café, tout simplement.

Chaque année, avec notre partenaire Inner Wheel Bayeux, nous cherchons à venir en aide aux enfants de la région, qui sont porteurs d’un lourd handicap. Cette année, la totalité des bénéfices sera reversée à Farandole, l’association du service de pédopsychiatrie de Bayeux.

L’association Farandole a été créée en 1984 par les professionnels de santé du service de pédopsychiatrie. L’objectif était de permettre d’améliorer les conditions matérielles de prises en charge des enfants hospitalisées, par la conduite de différentes actions, ayant permis, à sa création, de financer des séjours thérapeutiques, du matériel pédagogique, des jeux à destination des enfants.

Aujourd’hui, l’association est support à financer des projets spécifiques à destination des enfants (achat de vélo, financement de structure de jeux extérieurs…) ainsi que différentes sorties tout au long de l’année. Elle est aussi support à ce que les professionnels se rencontrent et puissent échanger autour de leurs pratiques cliniques..

Château la Chenevière celebrates nature and plants for the ninth consecutive year. Flowers, petals and buds will be present to celebrate the Plant Festival. More than 50 exhibitors from all over France will be welcomed in the two-hectare park, with whom the Chenevière teams are used to working and with whom they share the same values.

Renowned and certified nurserymen, as well as unique craftsmen in their fields invite you to discover their various specializations, such as old roses, their sage collection, rare, aromatic or aquatic plants. These enthusiasts will share their ideas and tips, through simple exchanges but also during small free workshops. Conferences will also take place on site, such as on permaculture in the vegetable garden of La Chenevière and also on horticulture in the brand new flower garden of the castle.

Visitors will have the opportunity to have lunch at the bistronomic restaurant Le Petit Jardin (reservations required). The latter is located under the former orangery of the castle and on the terrace. It is supplied largely with vegetables, fruits and herbs from the permaculture garden of La Chenevière; its menu offers seasonal dishes with local products. The lunch menu includes three courses at 24. On the occasion of the plant festival, the restaurant will remain open in the afternoon for a snack break with pancakes, cakes or simply for a coffee.

Each year, with our partner Inner Wheel Bayeux, we seek to help children in the region who are severely disabled. This year, all the profits will be donated to Farandole, the association of the child psychiatry department of Bayeux.

The Farandole association was created in 1984 by the health professionals of the child psychiatry department. The objective was to improve the material conditions of care for hospitalized children, by carrying out different actions, which allowed, at its creation, to finance therapeutic stays, educational material, games for children.

Today, the association supports the financing of specific projects for children (purchase of bicycles, financing of outdoor play structures, etc.) as well as various outings throughout the year. It is also a support for professionals to meet and exchange on their clinical practices.

Château la Chenevière celebra la naturaleza y las plantas por noveno año consecutivo. Flores, pétalos y capullos se expondrán para celebrar la Fiesta de las Plantas. Más de 50 expositores de toda Francia serán recibidos en el parque de dos hectáreas, con los que los equipos de la Chenevière están acostumbrados a trabajar y con los que comparten los mismos valores.

Viveristas de renombre y certificados, así como artesanos únicos en sus campos, le invitan a descubrir sus distintas especialidades, como las rosas antiguas, su colección de salvias, plantas raras, aromáticas o acuáticas. Estos apasionados compartirán sus ideas y consejos, a través de sencillos intercambios pero también durante pequeños talleres gratuitos. También se celebrarán conferencias in situ, como sobre permacultura en el huerto de la Chenevière y también sobre horticultura en el flamante jardín de flores del castillo.

Los visitantes tendrán la oportunidad de almorzar en el restaurante bistronómico Le Petit Jardin (es necesario reservar). El restaurante se encuentra bajo la antigua orangerie del castillo y en la terraza. Se abastece en gran parte de verduras, frutas y hierbas del huerto de permacultura de la Chenevière, y el menú ofrece platos de temporada con productos locales. El menú del almuerzo incluye tres platos a 24 Con motivo de la fiesta de las plantas, el restaurante permanecerá abierto por la tarde para una merienda con crepes, pasteles o simplemente para tomar un café.

Cada año, con nuestro socio Inner Wheel Bayeux, tratamos de ayudar a los niños de la región que sufren discapacidades graves. Este año, todos los beneficios se donarán a Farandole, la asociación del departamento de psiquiatría infantil de Bayeux.

La asociación Farandole fue creada en 1984 por los profesionales sanitarios del departamento de psiquiatría infantil. Su objetivo era mejorar las condiciones materiales de atención a los niños hospitalizados, llevando a cabo diversas acciones que, en el momento de su creación, permitieron financiar estancias terapéuticas, material educativo y juegos para los niños.

Hoy en día, la asociación apoya la financiación de proyectos específicos para niños (compra de bicicletas, financiación de estructuras de juego al aire libre, etc.), así como diversas salidas a lo largo del año. También ayuda a los profesionales a reunirse y debatir sobre sus prácticas clínicas.

Château la Chenevière feiert das neunte Jahr in Folge die Natur und die Pflanzen. Blümchen, Blütenblätter und Knospen werden zu sehen sein, wenn das Fest der Pflanzen gefeiert wird. In dem zwei Hektar großen Park werden mehr als 50 Aussteller aus ganz Frankreich erwartet, mit denen die Mitarbeiter von La Chenevière gewöhnlich zusammenarbeiten und die gleichen Werte teilen.

Bekannte Baumschulen mit Gütesiegel und einzigartige Kunsthandwerker laden Sie ein, ihre verschiedenen Spezialisierungen zu entdecken, z. B. alte Rosen, ihre Salbeisammlung, seltene Pflanzen, Gewürz- oder Wasserpflanzen. Diese Liebhaber werden ihre Ideen und Tricks durch einfachen Austausch, aber auch in kleinen kostenlosen Workshops weitergeben. Es finden auch Vorträge vor Ort statt, z. B. über Permakultur im Gemüsegarten von La Chenevière und über Gartenbau im neu angelegten Bouquetier-Garten des Schlosses.

Die Besucher haben die Möglichkeit, im Bistro-Restaurant Le Petit Jardin zu Mittag zu essen (Reservierung erforderlich). Dieses befindet sich unter der ehemaligen Orangerie des Schlosses und auf der Terrasse. Es wird größtenteils mit Gemüse, Obst und Kräutern aus dem Permakultur-Gemüsegarten La Chenevière beliefert; seine Speisekarte bietet saisonale Gerichte mit lokalen Produkten. Das Mittagsangebot umfasst drei Gerichte zu 24. Anlässlich des Pflanzenfestes bleibt das Restaurant auch nachmittags für eine Snackpause mit Crêpes, Kuchen oder einfach nur für einen Kaffee geöffnet.

Jedes Jahr versuchen wir mit unserem Partner Inner Wheel Bayeux, Kindern in der Region zu helfen, die eine schwere Behinderung haben. In diesem Jahr geht der gesamte Erlös an Farandole, den Verein der Kinderpsychiatrie in Bayeux.

Der Verein Farandole wurde 1984 von den medizinischen Fachkräften der Abteilung für Kinderpsychiatrie gegründet. Ziel war es, die materiellen Bedingungen für die Betreuung von Kindern im Krankenhaus durch verschiedene Aktionen zu verbessern.

Heute unterstützt der Verein die Finanzierung spezifischer Projekte für Kinder (Kauf von Fahrrädern, Finanzierung von Spielgeräten für den Außenbereich usw.) sowie verschiedene Ausflüge im Laufe des Jahres. Außerdem unterstützt er die Fachkräfte dabei, sich zu treffen und sich über ihre klinische Praxis auszutauschen.

