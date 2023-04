Bénédiction de la mer La ville, 19 août 2023, Port-en-Bessin-Huppain.

La Bénédiction de la Mer est une grande fête en mémoire des marins disparus en mer où sacré et profane se rejoignent. Créé en 1908, elle revient désormais tous les 5 ans et, au-delà de sa dimension religieuse, se veut festive et populaire.

Depuis plusieurs mois, pêcheurs, habitants et municipalité se mobilisent pour préparer cette fête. Sous l’oeil attentif des anciens, de nombreuses mains confectionnent des milliers de roses de papier crépon pour décorer les rues, l’église et les bateaux. La ville se parera ainsi de vives couleurs pour honorer la communauté des « gens de mer ».

La Bénédiction de la Mer constitue un temps fort de la cité portuaire, à la fois émouvant et distrayant..

The Blessing of the Sea is a great celebration in memory of sailors lost at sea where sacred and profane meet. Created in 1908, it returns every 5 years and, beyond its religious dimension, is festive and popular.

For several months, fishermen, inhabitants and municipality have been mobilizing to prepare this festival. Under the watchful eye of the elders, many hands make thousands of crepe paper roses to decorate the streets, the church and the boats. The city will be adorned with bright colors to honor the community of « people of the sea ».

The Blessing of the Sea is a highlight of the port city, both moving and entertaining.

La Bendición del Mar es una gran fiesta en memoria de los marineros perdidos en el mar, en la que confluyen lo sagrado y lo profano. Creada en 1908, actualmente se celebra cada 5 años y, más allá de su dimensión religiosa, pretende ser festiva y popular.

Desde hace varios meses, pescadores, habitantes y ayuntamiento trabajan juntos para preparar esta fiesta. Bajo la atenta mirada de los ancianos, muchas manos confeccionan miles de rosas de papel crepé para decorar las calles, la iglesia y los barcos. La ciudad se engalana así de vivos colores para honrar a la comunidad de la « gente del mar ».

La Bendición del Mar es un momento emocionante y divertido de la ciudad portuaria.

Der Segen des Meeres ist ein großes Fest zum Gedenken an die auf See verstorbenen Seeleute, bei dem Heilige und Profane zusammenkommen. Das Fest wurde 1908 ins Leben gerufen und findet nun alle fünf Jahre statt. Neben seiner religiösen Dimension soll es auch festlich und volkstümlich sein.

Seit mehreren Monaten mobilisieren sich Fischer, Einwohner und die Stadtverwaltung, um dieses Fest vorzubereiten. Unter den wachsamen Augen der Ältesten fertigen viele Hände Tausende von Rosen aus Krepppapier an, um die Straßen, die Kirche und die Boote zu schmücken. Die Stadt wird so in leuchtenden Farben erstrahlen, um die Gemeinschaft der « Seeleute » zu ehren.

Der Segen des Meeres ist ein Höhepunkt in der Hafenstadt, der sowohl bewegend als auch unterhaltsam ist.

