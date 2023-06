Présentation des vieux gréements basés au Tinduff Port du Tinduff Plougastel-Daoulas Catégories d’Évènement: Finistère

Plougastel-Daoulas Présentation des vieux gréements basés au Tinduff Port du Tinduff Plougastel-Daoulas, 17 septembre 2023, Plougastel-Daoulas. Présentation des vieux gréements basés au Tinduff Dimanche 17 septembre, 15h00 Port du Tinduff Animations au port gratuites – sorties en mer payantes. La découverte du patrimoine maritime, présentation de vieux gréements : Saint-Jean, La Marie-Claudine, Général Leclerc, l’Anémone, Bergère de Domrémy, Loch Monna, Dalh Mad.

Le port du Tinduff abrite la plus grande flotte patrimoniale de la Rade de Brest dont certains sont classés Monument historique.

Des passionnés de patrimoine maritime accueilleront les visiteurs pour leur présenter les vieux gréements ou de la belle plaisance. Des navires qui ont été utilisés pour le transport des passagers ou des marchandises avant la construction du pont Albert-Louppe ; ou qui servaient à la pêche à la coquille.

Les visiteurs pourront aussi découvrir l’exposition « Le concours Bateaux des côtes de France ». Exposition historique et pédagogique qui a été réalisée à partir des fonds d’archives du Chasse-Marée avec des photos de Michel Thersiquel, en 2022 pour célébrer les 30 ans de la remise des prix du concours Bateau des côtes de France.

Yann Roger proposera aussi des sorties à la journée ou à la demi-journée sur le Loch Mona. Inscriptions sur www.lochmona.fr (tarifs de 25 à 55 € ). Port du Tinduff 16 Port du Tinduff, 29470 Plougastel-Daoulas Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne https://www.plougastel.com/port-du-tinduff.php [{« link »: « http://www.lochmona.fr »}] Ce port était un lieu d’où partait le pèlerinage pour Saint Anne La Palud. Entre les deux guerres, il devint le principal port coquillier de la presqu’île.

Le port du Tinduff est devenu au fil des années le port le plus important de Plougastel. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

