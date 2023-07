Visite guidée autour de la découverte des plantes sauvages comestibles port du Teich Le Teich, 4 juillet 2023, Le Teich.

Le Teich,Gironde

Balade en forêt à la découverte des plantes comestibles de nos forêts..

2023-07-04 fin : 2023-07-04 12:00:00. EUR.

port du Teich rue du port

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Walk in the forest to discover the edible plants of our forests.

Un paseo por el bosque para descubrir las plantas comestibles de nuestros bosques.

Waldspaziergang zur Entdeckung der essbaren Pflanzen unserer Wälder.

